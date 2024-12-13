Строительство обхода деревни Малые Вяземы на ЦКАД завершается в Московской области

Подмосковье завершается строительство обхода деревни Малые Вяземы на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД), специалисты дорожных служб уже забетонировали последний участок путепровода, который будет обеспечивать сквозной проезд автомобилей. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин.

«По поручению президента [России Владимира Путина] строим обход деревни Малые Вяземы на самом узком участке ЦКАД. Здесь мы уже приступили к финальным работам, забетонировали последний участок путепровода, благодаря которому будет обеспечен сквозной проезд автомобилей», — сказал Хуснуллин.

По его словам, после открытия движения по данному обходу в подмосковных городах улучшится транспортная доступность. Его протяженность превысит четыре километра, здесь расположили путепроводы через Ямскую улицу, Можайское шоссе и железнодорожные пути Смоленского направления Московской железной дороги. Помимо этого, в состав обхода вошли мост через реку Большую Вяземку и тоннель.

Глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко сообщил, что в работах задействованы 436 человек и 126 единиц спецтехники. По его словам, ввод объекта в эксплуатацию окажет положительное влияние на логистику внутри всего Центрального региона. Так, например, это позволит сократить время в пути из Звенигорода до центра Одинцова, а также до аэропорта Внуково.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе запустят в начале следующего года.