Строительство образовательного комплекса «Полет» завершается в Красногорске

«На площадке более 150 рабочих и восемь единиц техники. Завершаются фасадные и отделочные работы, ведется монтаж инженерных сетей и оборудования, пусконаладка сетей, сборка и расстановка мебели. На прилегающей территории обустраиваются площадки для детских игр и занятий спортом, проезды и тротуары», — говорится в сообщении.

Работы проходят с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита (ИБК). Комплекс площадью более 26,5 тысячи квадратных метров будет состоять из школы на 1,5 тысячи мест и детского сада на 200 мест. Для школьников обустроят учебные классы, мастерские, помещения для групп продленного дня, актовый и многофункциональные спортивные залы, кружковые, библиотеку с читальным залом. Для воспитанников детского сада — групповые помещения с игровыми и спальнями, пищеблок, залы для музыкальных и физкультурных занятий. Завершить работы планируют до начала нового учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.