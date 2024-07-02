Строительство образовательного комплекса «Полет» завершается в Красногорске

Общество

Фото: [Пресс-служба Минстроя МО]

В микрорайоне Павшинская Пойма Красногорска завершается строительство образовательного комплекса «Полет» со школой и детским садом, стройготовность объекта превысила 90%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы ведутся с привлечением инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК). На данный момент строители выполняют пусконаладку инженерных сетей и оборудования, сборку и расстановку мебели, а также работы по благоустройству прилегающей территории. Объект планируют сдать на год раньше срока по контракту. Школа будет рассчитана на 1,5 тысячи мест, там обустроят учебные классы, мастерские и лаборантские, библиотечно-информационный центр и другие помещения. Детский сад будет рассчитан на 200 воспитанников. Открыть комплекс планируют в начале нового учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.

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