Строительство образовательного комплекса «Полет» завершается в Красногорске

Работы ведутся с привлечением инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК). На данный момент строители выполняют пусконаладку инженерных сетей и оборудования, сборку и расстановку мебели, а также работы по благоустройству прилегающей территории. Объект планируют сдать на год раньше срока по контракту. Школа будет рассчитана на 1,5 тысячи мест, там обустроят учебные классы, мастерские и лаборантские, библиотечно-информационный центр и другие помещения. Детский сад будет рассчитан на 200 воспитанников. Открыть комплекс планируют в начале нового учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.