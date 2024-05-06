Строительство образовательного комплекса «Полет» завершается в Красногорске

В микрорайоне Павшинская Пойма Красногорска завершается строительство воспитательно-образовательного комплекса «Полет» со школой и детским садом, его стройготовность достигла 80%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита («ИБК), социальный объект планируют ввести в эксплуатацию в августе 2024 года. Объект будет будет рассчитан на 1,7 тысячи мест, его площадь превысит 26,5 тысячи квадратных метров. В работах задействованы 185 человек и пять единиц техники.

В школе разместят учебные классы, мастерские по обработке ткани, металла и дерева, помещения для групп продленного дня, кружковые, библиотеку с читальным залом и другие помещения. На прилегающей территории появятся спортивные площадки, места для отдыха и проведения мероприятий. Воспитательно-образовательный комплекс станет первым в микрорайоне Павшинская Пойма.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.