Строительство общежития МГИМО стартовало в Подмосковье

В подмосковном Одинцово стартовало строительство студенческого общежития Московского государственного института международных отношений (МГИМО). Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке на улице Новоспортивная 37 рабочих и две единицы техники. Ведутся монолитные работы по устройству фундамента здания. Построить объект и ввести его в эксплуатацию планируется в 2025 году», — говорится в сообщении.

В здании обустроят жилые комнаты, кухни, коворкинг, комнаты для отдыха и другие помещения. Рядом с ним разместят малые архитектурные формы, территорию благоустроят и озеленят.

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