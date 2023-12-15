Строительство одного из самых больших садов в Подмосковье продолжается в Мытищах

Строители продолжают возводить один из самых больших детских садов в Подмосковье в микрорайоне Нагорное в Мытищах, он будет рассчитан на 510 мест. Об этом сообщили в областном Минстрое.

«На площадке более 50 рабочих и три единицы техники. Ведется кладка наружных стен, кровельные работы, монтаж системы отопления подвала, установка оконных блоков. Строительная готовность 35%», — говорится в сообщении.

Работы проходят с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита (ИБК) в рамках федерального проекта «Инфраструктурное меню». В новом детском саду разместят групповые ячейки, залы для занятий музыкой и физкультурой, творчеством, кабинеты логопеда и психолога, медблок. На прилегающей территории рабочие обустроят игровые и спортивные площадки, площадку для изучения правил дорожного движения, навесы. Завершить все работы планируют до начала следующего учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.