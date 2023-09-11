Строительство овощехранилища началось в Серебряных Прудах

Вблизи села Куребино в подмосковном городском округе Серебряные Пруды началось строительство овощехранилища. Соответствующее извещение поступило в областной Главгосстройнадзор, сообщили в пресс-службе ведомства.

Застройщиком выступило ООО «АГРОМИР 2011». В пресс-службе уточнили, что площадь нового одноэтажного здания превысит шесть тысяч квадратных метров. Сейчас на объекте начались подготовительные работы. Завершение строительства овощехранилища запланировано на январь следующего года.

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