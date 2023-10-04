Строительство овощехранилища завершается в Московской области

Агрофирма «Бунятино» завершила внутреннее обустройство нового овощехранилища мощностью в 10 тысяч тонн в городском округе Талдом и готовит его к вводу в эксплуатацию, сообщили в областном Минсельхозпроде. Завершить все работы планируют в начале 2024 года.

«На полях агрофирмы в Дмитровском и Талдомском округах уже собрали 55 тысяч тонн картофеля, 25 тысяч тонн овощей (свекла, капуста, морковь, лук, салат) и 14,2 тысячи тонн зерновых. Объемы урожая ежегодно растут и есть необходимость в новых овощехранилищах», — рассказал зампред областного Правительства Георгий Филимонов.

По его словам, у предприятия уже функционируют шесть овощехранилищ. В новом предусмотрено контейнерное и напольное хранение, в проект вложили полмиллиарда инвестиций. Компания также планирует построить систему хранилища общей мощностью более 10 тысяч тонн хранения в Дмитровском городском округе в 2024–2026 годах.

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