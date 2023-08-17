Строительство перехода над железной дорогой у платформы Расторгуево завершается в Видном

В городе Видное Ленинского округа продолжается строительство надземного пешеходного перехода у станции Расторгуево, стройготовность достигла 70%. Сотрудники областного Главгосстройнадзора проверили ход работ, сообщили в ведомстве.

В сообщении ведомства уточнили, что строители сейчас выполняют монтаж металлоконструкций пролетных строений, устройство металлоконструкций шатра и другие работы. Завершить их полностью планируют в октябре текущего года. Отметим, что протяженность нового путепровода составит 83 метра, он будет предназначен для пересечения железнодорожных путей Павелецкого направления. Его оснастят пассажирскими лифтами, чтобы обеспечить доступность маломобильных граждан.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что важно синхронизировать строительство дорог и жилья.