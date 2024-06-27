Строительство подстанции скорой помощи продолжается в Мытищах

В микрорайоне Сухарево в подмосковных Мытищах продолжается строительство подстанции скорой помощи, работы проходят в рамках региональной госпрограммы. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке более 10 рабочих и одна единица техники. Строители приступили к монтажу стеновых панелей здания и устройству инженерных сетей», — говорится в сообщении.

В здании будет три этажа, его площадь превысит 1,3 тысячи квадратных метров. В нем разместят диспетчерскую, комнату отдыха бригад и водителей, столовую, кабинет предрейсовых осмотров, комнату амбулаторного приема и другие помещения. На прилегающей территории появятся гараж с боксом для ремонта, стоянка и парковка. Завершить работы планируют до конца года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.