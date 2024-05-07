Строительство подстанции скорой помощи продолжается в Мытищах

В микрорайоне Сухарево городского округа Мытищи продолжается строительство подстанции скорой помощи, работы проходят в рамках региональной госпрограммы. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке 20 рабочих и три единицы техники. Строители приступили к монтажу сборных железобетонных конструкций элементов каркаса здания», — говорится в сообщении.

Подстанцию возводят с использованием технологии индустриального модульного строительства, подрядчиком выступает ООО «Крост-Д». В здании будет три этажа, его площадь превысит 1,3 тысячи квадратных метров. Там разместятся диспетчерская, комната отдыха бригад и водителей, столовая, кабинет предрейсовых осмотров, комната амбулаторного приема, конференц-зал, учебно-методический кабинет и другие помещения. На прилегающей территории появятся гараж с боксом для ремонта, стоянка и парковка. Завершить работы планируют до конца 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.