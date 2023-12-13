Строительство поликлиники для взрослых и детей продолжается в Ленинском округе

Рабочие приступили к монолитным работам на уровне третьего этажа здания новой комплексной поликлиники для взрослых и детей в микрорайоне Сапроново в Ленинском городском округе. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства стройкомплекса Подмосковья.

Ожидается, что новое медицинское учреждение, рассчитанное на семьсот пятьдесят посещений ежедневно, откроют в Ленинском городском округе через два года. Она разместится на площади порядка десяти тысяч квадратных метров.

Для жителей новых жилых микрорайонов в шаговой доступности появятся кабинеты приема врачей-специалистов, зоны функциональной и лучевой диагностики и реабилитации, отделение вакцинопрофилактики, педиатрическое и терапевтические отделения.

Общее цветовое решение фасадов будет соответствовать стандарту подмосковных поликлиник. Для их облицовки будут использоваться экологичные материалы, которые отличаются высокой прочностью и износостойкостью.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить жителей региона жизненно важными лекарствами.