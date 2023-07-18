Строительство поликлиники продолжается в микрорайоне Ковровый в Котельниках

Строительство поликлиники, которая появится на улице Кузьминская в микрорайоне Ковровый в Котельниках, продолжается, ее стройготовность оценивается в 14,5%, сообщили в областном Минстрое.

В сообщении ведомства уточнили, что медучреждение будет рассчитано на посещение взрослых и детей. Его возводят в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения», включенного в нацпроект «Здравоохранение». Подрядчик — АО «МСУ-1». Ввод поликлиники в эксплуатацию запланирован на февраль 2025 года.

«На площадке 84 рабочих и 7 единиц техники. Ведутся монолитные работы на уровне 4-5 этажей здания, кирпичная кладка стен и перегородок, продолжается вынос сетей из пятна застройки», — сообщил министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

По его словам, поликлиника будет рассчитана на 400 посещений в смену, ее возведение повысит доступность медицинской помощи для жителей микрорайона. Учреждение оснастят мебелью и оборудованием, которое будет отвечать всем современным требованиям. На территории рядом с объектом появятся парковки, а также детские площадки и места отдыха.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в этом году спортклубы появятся почти во всех школах Подмосковья.