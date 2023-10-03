Строительство половины корпусов ЖК «Егорово Парк» завершилось в Люберцах

Главгосстройнадзор Московской области выдал заключение о соответствии проектной документации двух 12-этажных корпусов под номерами 2 и 4 в ЖК «Егорово Парк» в городском округе Люберцы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Еще два корпуса 1 и 3 достроят в 2024 году, застройщиком выступает ГК «Самолет». Дом № 2 состоит из трех секций, он рассчитан на 324 квартиры, дом № 4 — шестисекционный, рассчитан на 354 квартиры. Вблизи ЖК находятся Томилинский лесопарк, больницы, поликлиники, образовательные учреждения, на следующих этапах строительства на территории комплекса появятся собственные детские сады и школы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что жители ветхих домов смогут чаще получать сертификаты на переселение в новое жилье.