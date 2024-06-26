Строительство пристройки к первой школе продолжается в Королеве

В подмосковном Королеве продолжается строительство новой пристройки к школе № 1, которая будет рассчитана на 400 мест, работы проходят в рамках областной госпрограммы по строительству объектов социальной инфраструктуры. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Представитель подрядной организации Игорь Юдин уточнил, что рабочие уже положили основание для фундамента и начали его возведение. Работы планируют завершить к сентябрю 2025 года. В работах задействованы более 20 строителей и несколько единиц техники. В рамках проекта они также обновят здание существующей школы.

«Школа замечательная. Ждем открытия пристройки», — поделилась местная жительница Екатерина Родионова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.