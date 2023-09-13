Строительство пристройки к Поваровской школе продолжается в Солнечногорске

В Солнечногорске продолжается строительство нового учебного корпуса Поваровской школы, его стройготовность достигла 30%, сообщили в областном Минстрое. Работы проходят в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета.

«В работах задействованы более 60 рабочих и 5 единиц техники. Завершаются монолитные работы, ведется кладка наружных и внутренних стен, парапета кровли, устройство наружных инженерных сетей», — говорится в сообщении.

Новый трехэтажный корпус будет рассчитан на 300 учеников. В нем размесят учебные классы, мастерские, медблок, столовую, спортзал и другие помещения. На прилегающей территории появится спортивные и игровые площадки, место для проведения общешкольных мероприятий. Ввести объект в эксплуатацию планируют к 1 сентября 2024 года.

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