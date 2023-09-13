Строительство пристройки к Поваровской школе продолжается в Солнечногорске
Фото: [Unsplash]
В Солнечногорске продолжается строительство нового учебного корпуса Поваровской школы, его стройготовность достигла 30%, сообщили в областном Минстрое. Работы проходят в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета.
«В работах задействованы более 60 рабочих и 5 единиц техники. Завершаются монолитные работы, ведется кладка наружных и внутренних стен, парапета кровли, устройство наружных инженерных сетей», — говорится в сообщении.
Новый трехэтажный корпус будет рассчитан на 300 учеников. В нем размесят учебные классы, мастерские, медблок, столовую, спортзал и другие помещения. На прилегающей территории появится спортивные и игровые площадки, место для проведения общешкольных мероприятий. Ввести объект в эксплуатацию планируют к 1 сентября 2024 года.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пенсионеры в Подмосковье начнут получать ежемесячные доплаты.