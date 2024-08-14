Строительство производства водоочистного оборудования завершается в Солнечногорске

Производитель водоочистного оборудования для промышленных и коммунальных компаний «НПО Экосистема» завершает строительство нового производственного здания в рамках расширения предприятия. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Инвестиции в проект — 81 миллион рублей. На данный момент строительство завершено уже на 95%. Запуск нового предприятия запланирован на третий квартал 2025 года», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Появление нового предприятия позволит создать в округе более 20 рабочих мест. В ведомстве уточнили, что проект реализуется на земельном участке, предоставленном в рамках региональной программы поддержки «Земля за 1 рубль». Напомним, что подобрать локацию для размещения бизнеса можно на инвестиционной карте Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.