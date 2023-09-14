Строительство птицефабрики «Первой свежести» началось в Наро-Фоминске

В ведомстве уточнили, что здесь появится птицефабрика по выращиванию, производству и продаже готового натурального куриного мяса и полуфабрикатов под маркой «Первая свежесть». Площадь объекта превысит 12 тысяч квадратных метров. Реализация проекта запланирована на 2023–2030 годы. В результате будет создано 110 рабочих мест.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил со старостами пяти округов развитие сельских территорий.