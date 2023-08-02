Строительство реабилитационного центра завершается в подмосковной Истре

Напоминаем, что данный объект начали возводить в регионе еще в мае 2021 года. На шести гектарах разместилось здание из двух корпусов общей площадью более пятнадцати тысяч квадратных метров.

Ожидается, что центр сможет принять более шестидесяти пациентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и онкологией. Здесь помимо палат для пациентов, обустроены спортивные залы с тренажерами и бассейн, финская сауна, помещение с душем Шарко, массажные и лечебные кабинеты.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что работников скорой помощи в Подмосковье застрахуют и обеспечат тревожной кнопкой.