Строительство самой большой школы в Солнечногорске вышло на финишную прямую

В деревне Голубое в городском округе Солнечногорск завершается строительство средней общеобразовательной школы, которая станет самой большой в округе, ее строительная готовность достигла 80%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке более 320 специалистов и 10 единиц техники. <…> Продолжаются работы по герметизации швов на фасаде здания и подготовке фасада к покраске. Заключены договора на поставку школьного оборудования», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках президентского проекта «Образование». В школе будет четыре этажа, там разместят учебные классы, игровую для группы продленного дня, три спортзала, актовый зал и два читальных зала, ИТ-зону и столовую. Строительство ведется с использованием системы технологий высокоскоростного индустриального строительства, разработанной в технопарке «КРОСТ». Завершить работы планируют до начала нового учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.