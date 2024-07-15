Строительство самой большой школы завершают в подмосковном Ступино

Строительные работы и подготовка к открытию школы, рассчитанной на 825 учеников, в Ступине приближаются к завершению. Общая строительная готовность достигла девяноста пяти процентов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области.

В здании, расположенном в микрорайоне «Юго-Западный», уже заканчивается отделка помещений, ведутся электромонтажные работы, пусконаладка инженерного оборудования. В образовательный комплекс привезли современную школьную мебель и оборудование.

Ожидается, что здание высотой в четыре этажа, станет самым большим в округе и позволит свободно разместиться классам начальной, основной и старшей школ, а также общешкольным пространствам. Общая площадь нового образовательного комплекса составит более шестнадцати тысяч квадратных метров.

Открыть новый образовательный комплекс планируется уже с началом учебного года. Это позволит обеспечить комфортные условия для обучения детей микрорайона.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что ученики Физтех-лицея имени Капицы завоевали Гран-при на Международной научной физической олимпиаде, которая прошла в Ханты-Мансийск.