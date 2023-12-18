Строительство школы продолжается в деревне Голубое Солнечногорского округа

Отмечается, что проверка была проведена совместно с подведомственной лабораторией ГБУ МО «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ». Специалисты лаборатории определяли вертикальность поверхностей и углов кладки.

Напоминаем, что образовательное учреждение возводится с использованием технологии высокоскоростного индустриального строительства, разработанной научно-производственным объединением «КРОСТ». Технология предполагает перенос основной части работ со стройки на завод — индивидуальные индустриальные изделия для будущей школы производятся на конвейерной роботизированной линии в заводских условиях, а затем привозятся на стройку и собираются на стройплощадке.

Площадь нового образовательного учреждения составит двадцати три тысячи квадратных метров. При этом на прилегающей к школе территории устроят площадку для изучения правил дорожного движения и зону для выращивания полезных культур.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что новую школу на две тысячи мест в Котельниках планируется открыть досрочно.