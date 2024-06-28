Строительство школы в ЖК «Домодедово парк» завершат к началу нового учебного года

Строительство школы в ЖК «Домодедово парк» на улице Высотная планируют завершить к началу нового учебного года, стройготовность объекта достигла 85%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте трудятся 218 человек рабочих, инженерно-технических сотрудников 11 человек и шесть единиц спецтехники. Ведется монтаж оборудования вентиляционных систем, системы электроснабжения, сантехнического оборудования, системы электроснабжения и слаботочных систем. Работы в графике», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках нацпроекта «Образование». В здании будет три этажа, его площадь превысит 16,2 тысячи квадратных метров. Школа будет рассчитана на 825 мест и станет частью образовательного комплекса Домодедовской школы № 12. Открытие нового образовательного учреждения позволит ликвидировать вторую смену и разгрузить действующие школы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.