Строительство школы завершается в деревне Сабурово под Красногорском

В деревне Сабурово под Красногорском завершается строительство школы на территории ЖК «Пятницкие кварталы», стройготовность объекта превысила 85%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«В настоящее время на объекте более 200 рабочих и восемь единиц строительной техники. Проводится устройство внутренних инженерных сетей, устройство полов, штукатурные работы, монтаж металлических дверей, монтаж лифтового оборудования, витражных систем и стеклопакетов. На прилегающей территории для детей обустраивают спортивные и игровые площадки, места для отдыха», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках нацпроекта «Образование». В здании будет четыре этажа, его площадь составит 15,1 тысячи квадратных метров. Там обустроят специализированные классы и лаборатории, IT-полигон, библиотечно-информационный центр, два спортзала, актовый зал, столовую. На прилегающей территории разместятся физкультурно-спортивная зона, места отдыха и площадка для общешкольных мероприятий. Завершить работу планируют к началу учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.