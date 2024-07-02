Строительство школы завершается в Немчиновке Одинцовского округа

К началу нового учебного года в поселке Немчиновка Одинцовского округа откроется школа, рассчитанная на 550 мест, стройготовность объекта достигла почти 100%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Новое образовательное учреждение построено по госпрограмме Московской области. Сейчас на площадке задействовано порядка 40 рабочих, которые выполняют пусконаладку инженерных сетей и оборудования, сборку и расстановку мебели, озеленение территории», — говорится в сообщении.

В здании обустроен блок начальной школы, рассчитанный на 200 учеников. Там разместили учебные кабинеты, игровые группы продленного дня, блок спортивного зала. Блоки основной и старшей школы рассчитаны на 350 школьников. Там поместили учебные кабинеты и лаборатории, мастерские, спортзал, актовый зал, библиотечно-информационный центр, медицинские кабинеты, обеденный зал. Образовательное учреждение станет первым в поселке.

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