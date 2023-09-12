Строительство склада для хранения цемента и металлопроката началось в подмосковной Ивантеевке

В городе Ивантеевка Пушкинского городского округа началось строительство складского здания с административно-бытовым корпусом, оно появится по адресу Фабричный проезд, 1Г. Соответствующее извещение поступило в областной Главгосстройнадзор, сообщили в ведомстве.

На объекте приступили к подготовительным работам. Здесь возведут трехэтажное здание площадью более трех тысяч квадратных метров. На складе планируют хранить строительные материалы — цемент и металлопрокат компании «СПЕЦКАБЕЛЬ+». Завершение работ запланировано на третий квартал 2024 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области застраховали всех работников скорой помощи.