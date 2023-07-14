Строительство склада-холодильника для рыбы и мяса началось в Солнечногорске

Застройщиком выступило ООО «Мультиколд», он возведет склад с низкотемпературным режимом хранения продуктов на территории оптово-распределительного центра «Радумля». Там будут хранить 50 тысяч тонн рыбы и мяса. Инвестор также возведет кластер со своими складами, инфраструктурой, таможней и железнодорожной веткой. На реализацию трехэтапного проекта заложили 38 месяцев. Первый склад для хранения рыбы и мяса достроят уже в октябре этого года.

Отметим, что соглашение о строительстве кластера подписали между руководством ООО «Мультиколд» и губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым на полях ПМЭФ. Ранее Андрей Воробьев сообщил, что в этом году фермерам выделили свыше тысячи гектаров земли.