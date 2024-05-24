Строительство стадиона для регби завершается в Щелково

В Щелково на Новинском шоссе завершается строительство стадиона для игры в регби, ход проведения работ проконтролировали сотрудники Главного управления государственного строительного надзора Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«На объекте ведутся работы по монтажу наружных и наружных инженерных систем и сетей, завершена установка камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что работы стартовали в 2011 году, однако, были приостановлены через восемь лет. Для завершения строительства в 2023 году Правительство Московской области привлекло подрядную организацию, оно проходит в рамках областной госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Финансирование проходит за счет бюджета Московской области. Завершить работы планируют в июне 2024 года.

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