Строительство станции скорой помощи в Люберцах завершится этим летом

В подмосковных Люберцах завершается возведение станции скорой помощи, которая будет рассчитана на четыре машиноместа. Сотрудники областного Главгосстройнадзора проверили ход возведения объекта.

В сообщении ведомства уточнили, что после завершения работ в жилом комплексе «Люберцы» начнут оказывать медицинскую помощь не только стационарно, но и амбулаторно. В здании будет три этажа, станция будет рассчитана на 16 тысяч выездов в год. Реализация данного проекта позволит трудоустроить более 110 граждан, строительство завершат этим летом.

Напомним, что ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность того, чтобы сделать Подмосковье регионом-лидером.