Строительство трех домов в составе ЖК «Аникеевский» продолжается в Красногорске

Инспекторы Главгосстройнадзора Подмосковья осуществили проверку ход работ по строительству домов №23, 24 и 25 в ЖК «Аникеевский», расположенного в селе Николо-Урюпино городского округа Красногорск.

Отмечается, что застройщик ООО «СЗ «ГРАНЕЛЬ ГОРОД» известил о начале стройки год назад, данные три корпуса планируют завершить в 2023 году. На сегодняшний день стройготовность дома №23 составляет уже шестьдесят процентов. Жилой дом №24 готов наполовину.

А 25-й дом опережает своих «соседей» по ЖК — готовность здания составляет уже около семидесяти пяти процентов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что почти триста дольщиков ЖК «Пушкарь» скоро начнут получат ключи от своих квартир.