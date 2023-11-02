Строительство цеха по производству поликарбоната продолжается в Дубне

В Дубне строители продолжают возводить производственный цех завода по производству композитных и полимерных материалов. Сотрудники областного Главгосстройнадзора осуществили профилактический визит на объект.

В ведомстве уточнили, что застройщиком выступает ООО «Беролюкс». Сейчас стройготовность цеха достигла 95%, его площадь превысит 24,5 тысячи квадратных метров. На данный момент рабочие устраивают внутренние инженерные сети, выполняют отделочные и другие работы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.