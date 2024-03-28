Строительство вегетационного научно-исследовательского корпуса продолжается в Пущино

Застройщиком выступает научно-производственное предприятие «Альбит». Он возводит трехэтажный центр, площадь которого превысит 1,8 тысячи квадратных метров. В нем будут проводить комплекс научных исследований, а также запустят процесс изготовления различных питательных растворов на основе минеральных удобрений, полифункциональных препаратов биологического происхождения и не только. Помимо этого, застройщик возведет складские помещения для приема, хранения и использования исходного сырья. В помещении для вегетации растений установят климатические камеры, фитотроны, сухожаровые шкафы и другое оборудование.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.