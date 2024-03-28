Строительство вегетационного научно-исследовательского корпуса продолжается в Пущино
Фото: [Пресс-служба Главгосстройнадзора МО]
В Пущино продолжается строительство вегетационного научно-исследовательского корпуса, работы планируют завершить в январе 2025 года. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.
Застройщиком выступает научно-производственное предприятие «Альбит». Он возводит трехэтажный центр, площадь которого превысит 1,8 тысячи квадратных метров. В нем будут проводить комплекс научных исследований, а также запустят процесс изготовления различных питательных растворов на основе минеральных удобрений, полифункциональных препаратов биологического происхождения и не только. Помимо этого, застройщик возведет складские помещения для приема, хранения и использования исходного сырья. В помещении для вегетации растений установят климатические камеры, фитотроны, сухожаровые шкафы и другое оборудование.
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