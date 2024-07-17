Строительство воспитательно-образовательного комплекса завершается в Красногорске

В поселке Нахабино городского округа Красногорск завершается строительство воспитательно-образовательного комплекса, в который войдут школа и детский сад, рабочие приступили к благоустройству и озеленению территории. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке 97 рабочих и четыре единицы техники. Продолжаются фасадные работы, устройство инженерных сетей — вентиляции, отопления, горячего и холодного водоснабжения, электротехнические работы, монтаж потолков, оконечного оборудования, чистовая отделка. Строительная готовность составляет более 80%», — говорится в сообщении.

В здании будет четыре этажа, его площадь превысит 16,1 тысячи квадратных метров. В блоке детского сада разместят групповые помещения с игровыми и спальными, музыкальный и физкультурный залы, в школьном блоке — учебные классы и лаборатории, помещения для групп продленного дня, актовый и спортивный зал, библиотеку с медиатекой и столовую. Завершить работы планируют до начала учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.