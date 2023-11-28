Строительство второй очереди домов-шале жилого комплекса «Сказка» в Павловской Слободе завершится до конца года

В пресс-службе уточнили, что вторую очередь строительства домов-шале в составе ЖК завершат в декабре этого года. Строителям осталось закончить возведение двух домов в составе жилого комплекса. Всего в проект застройки входят 35 домов, высота которых составляет три-четыре этажа. Их общая площадь — почти 100 тысяч квадратных метров. Кроме того, на территории ЖК также есть детский сад, физкультурно-оздоровительный комплекс, спа-салоны, сауны, кафе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что во Власихе открыли памятник Герою России, протоиерею Михаилу Васильеву.