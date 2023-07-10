Строительство завода по переработке морепродуктов началось в Подмосковье

В селе Сватково, расположенном в Сергиево-Посадском округе, началось строительство завода по переработке морепродуктов компании «Морепак-М8». Проект уже получил соответствующее разрешение, сообщили в областном Минжилполитики.

В сообщении ведомства уточнили, что возведение проведет в рамках программы импортозамещения, в проект вложат около 300 миллионов рублей. В рамках первого этапа строительства строители возведут производственное здание по переработке кальмаров и изготовлению сушеных морепродуктов, площадь которого составит 1,5 тысячи квадратных метров. На предприятии полного цикла установят разработанное по заказу компании отечественное оборудование, которое будет соответствовать всем современным требованиям.

Реализация проекта позволит увеличить объем выпускаемой продукции с 40 до 500 тонн в месяц, первую очередь запустят в следующем году. Добавим, что реализация проекта, который находится на сопровождении менеджера ЦСС при областном Правительстве, создаст свыше 100 рабочих мест.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что задача властей — своевременно реагировать на все важные процессы в регионе.