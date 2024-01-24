Строительство жилого комплекса «Пехра» продолжается в Балашихе

В подмосковной Балашихе продолжается строительство жилого комплекса «Пехра», работы ведутся на нескольких объектах. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Девелопером проекта выступает ГК «Гранель». В корпусе № 10 строители завершают устройство кровли, наружной и внутренней кладки, металлических ограждений, фасада и окон, в корпусе № 10.1 — монтаж лифтов, инженерных сетей и отделочные работы мест общего пользования. В корпусе № 1 ведется устройство монолитных стен и диафрагм, пилонов колонн, монолитных перекрытий, лестничных маршей и площадок. Отметим, что шесть новостроек, а также детские сады, поликлиники и школа искусств на территории ЖК уже возведены. Помимо новых корпусов, здесь также возводят поликлинику, детский сад и школу.

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