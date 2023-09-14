Строительство ЖК «Атлантис» в Мытищах завершат к концу года

Строительство ЖК «Атлантис» в городском округе Мытищи ведется согласно графику, завершение работ запланировано на конец этого года. Сотрудники ГБУ МО «СтройЭксперт» провели выездной осмотр объекта, сообщили в областной Главгосстройнадзоре.

В ведомстве уточнили, что застройщиком выступает ООО «СЕРВИСВЕРТИКАЛЬ». Сейчас строители выполняют монтаж внутренних инженерных систем, фасадные и другие работы. Новостройку возводят по «новой» схеме долевого строительства — с использованием эскроу счетов. Участники долевого строительства смогут начать осваивать свое жилье уже через несколько месяцев, заключили в сообщении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность запуска движения по участку М-12 «Москва — Казань».