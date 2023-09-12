Строительство ЖК «Десятка» в Раменском округе подходит к финалу

Рабочие приступили к финальному этапу строительства ЖК «Десятка» на Донинском шоссе в Раменском округе. Сотрудники областного Главгосстройнадзора провели профилактический визит на объекте, сообщили в ведомстве.

В одноподъездном доме будет 17 этажей и 165 квартир. Инспекторы отметили, что строители выполняют отделочные работы, устройство внутренних инженерных систем и благоустройство. Новостройка готова на 75%. В ведомстве добавили, что профвизит прошел по инициативе застройщика объекта — АО «СЗ ЮИТ МР». Он позволит сократить сроки итоговой проверки на заключительном этапе с 10 до 3 дней.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области застраховали всех работников скорой помощи.