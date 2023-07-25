Строительство ЖК «Пятиречье» продолжается в подмосковном Дмитрове

Права почти пятисот сорока дольщиков жилого комплекса «Пятиречье» в Дмитровском городском округе планируют восстановить до конца текущего года. Об этом сообщили в Министерстве жилполитики Подмосковья.

Отмечается, что подмосковная прокуратура организовала совещание на объекте, в рамках которого обсуждали вопрос завершения строительства объекта. Напоминаем, что проблемный ЖК достраивает Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области.

Ранее Андрей Воробьев подчеркнул, что проблему всех дольщиков планируют решить в регионе до конца текущего года.