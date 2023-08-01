Строящаяся школа в Орехово-Зуево готова почти наполовину

Строительная готовность школы, рассчитанной на 550 учеников, которая появится на улице Красина в Орехово-Зуево, достигла 46%. Сотрудники областного Главгосстройнадзора провели проверку объекта, сообщили в ведомстве.

В сообщении уточнили, что застройщиком выступает администрация округа, генподрядчиком — ООО «ТрансДорСтрой». Сейчас строители выполняют монтаж ограждающих конструкций, инженерных сетей. В работах задействованы 168 человек и 11 единиц техники. Все работы планируют завершить до конца года. В школе будет три этажа, в ней обустроят спортивный и актовый залы, библиотеку, медицинский блок, столовую. На прилегающей территории появятся спортивные и игровые площадки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что долгожданная школа в микрорайоне Финский в Щелкове откроется к 1 сентября.