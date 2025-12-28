Строки о боли и вывоз вещей: как Долина отметила выселение из квартиры

Певица Лариса Долина совместила переезд из спорной квартиры в Хамовниках с презентацией новой песни. Народная артистка опубликовала в своем Telegram-канале трек «Последнее прощай» именно в тот день, когда вывозила вещи из апартаментов по решению суда. Возможность комментировать пост была отключена.

Текст композиции, как отмечают слушатели, содержит строчки о сильных переживаниях: «Последнее прощай, и сердце бьется сильно, эмоции молчат, хоть боль невыносима». Это релиз совпал по времени с финальной точкой в затяжном жилищном конфликте.

Напомним, 25 декабря Московский городской суд окончательно рассмотрел заявление покупательницы квартиры Полины Лурье и постановил выселить Ларису Долину, ее дочь Ангелину и внучку. Артистка проживала в апартаментах более года после того, как сама продала их Лурье за 112 миллионов рублей. Певица оспаривала сделку в судах, утверждая, что стала жертвой мошенников, однако все инстанции, включая Верховный суд РФ, встали на сторону покупательницы, которая все это время оставалась без жилья и уплаченных средств.

Ранее сообщалось, что Долина сыграет в двух постановках «Фигаро» 31 декабря.