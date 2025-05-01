Сцена без зрителей: сбежавшая из РФ Брежнева* так и не собрала залы в СНГ

Вера Брежнева, которая поддержала Вооружённые силы Украины и покинула Россию после начала специальной военной операции, не смогла восстановить свою былую популярность за прошедшие годы. По информации, опубликованной в некоторых российских социальных сетях, концерты певицы в Казахстане и Узбекистане проходят с небольшим количеством зрителей.

Согласно информации, опубликованной в казахстанских СМИ, на концерт в Алма-Ате, запланированный на 30 апреля, было реализовано 1283 билета из 2567. В Ташкенте, где мероприятие состоится 1 мая, было продано 1033 билета из 1890. Стоимость билетов варьируется до 9,5 тыс руб за место у сцены.

В 2022 году, после переезда в Италию, Брежнева, открыто поддержавшая Украину, решила прекратить свою деятельность в России. Спустя год она утратила вид на жительство в Российской Федерации и призналась, что лишилась опоры, покинув страну, где у неё были «внешние источники поддержки».

Ранее стало известно, что Брежнева продолжает получать доход в России, сдавая в аренду недвижимость в Москве.

* — иноагент