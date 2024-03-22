СЦКК ДНР: в результате атаки беспилотника ВСУ в Донецке убита женщина

В районе 23 часов вечера в четверг, 21 марта украинские войска атаковали Кировский район Донецка при помощи беспилотного летательного аппарата, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

По информации ведомства, прилетевший со стороны Украины БПЛА сбросил взрывоопасный предмет. От разрыва снаряда погибла молодая женщина.

«В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА в автомобиле по улице Школьной, 115 погибла женщина 1994 года рождения», — говорится в заявлении.

В настоящее время на месте взрыва работают экстренные службы Донецка. Информации о наличии пострадавших не приводится.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели из-за ракетной атаки на город Грайворон местной жительницы.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.