Студенческие отряды приступили к сортировке овощей на подмосковных предприятиях

«Объемы урожая внушительные — на двух предприятиях («СПК имени Ленина» и АО «Северка» — прим. ред.) планируют сортировать порядка 350 тонн овощей в день», — уточнил Филимонов.

Студенческие отряды сформированы при участии Московского областного регионального отделения РСО. Молодые люди трудятся по гражданско-правовым договорам. На время работ студентов обеспечивают жильем и питанием. За месяц добросовестной работы со сменным графиком два дня через два можно заработать не менее тридцати пяти тысяч рублей. Для того, чтобы присоединиться к работе, необходимо обратиться в штаб РСО по телефону 8-926-142-89-98.

Ранее губернатор Андрей Воробьев указывал на важность поддержки фермеров в Московской области.