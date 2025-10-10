Студенческий фильм из подмосковной Балашихи взял спецприз в Европе

Фильм «Уходя от шума и суеты» режиссера из Балашихи Нины Жаровой завоевал специальный приз на международном кинофестивале Short Film School Fest в Италии. Об этом сообщает издание REGIONS.

Картина, снятая как учебный проект, стала единственным финалистом от России и обошла десятки работ начинающих и уже признанных кинематографистов. Фестиваль в городе Кава-де-Тиррени был приурочен к 150-летию первой итальянской женщины-режиссера Эльвиры Нотари, а в жюри вошли обладатель «Золотого глобуса» Мико Саад и звезды итальянского кино.

Документальная лента переносит зрителя в глухое ярославское село Сущево, где священнослужитель с семьей восстанавливает храм Святой Троицы. Отдельный сюжет фильма посвящен семье датчан, которые, побывав в России проездом, решили остаться здесь навсегда, переняв местные традиции и веру. Идея картины родилась спонтанно: Жарова, учащаяся Техникума театральной и аудиовизуальной техники, искала тему для учебного задания и вспомнила о поездке к друзьям в Сущево. По ее словам, атмосфера сразу вдохновила на съемки документальной картины.

Производство стало практически сольным проектом. Через месяц после первой поездки Нина вернулась в село с камерой, чтобы снять службу, взять интервью у батюшки и снять жизнь датской семьи. Преподаватели помогли лишь с проверкой сценария и цветокоррекцией в нескольких эпизодах, а одногруппники озвучили русскоязычную версию. Все остальное — от монтажа до постпродакшена — Жарова делала самостоятельно.

На фестивале в Италии российская картина оказалась в жесткой конкуренции.

«Там были настолько крутые работы, и по технической части, и по сути. Я поняла, что у меня нет шансов. К тому же в день церемонии награждения я с удивлением обнаружила женщин и мужчин в годах, которые оказались тоже режиссерами фильмов-участников. Видимо, несмотря на название, фестиваль был не только для начинающих и студентов», — делится Нина Жарова.

Церемония награждения стала полной неожиданностью. После просьбы председателя жюри подняться на сцену без объявления номинации Жарова на английском языке рассказала о своем фильме и получила специальный приз.

Поездку в Италию режиссеру помогли организовать друзья, оказавшие моральную и финансовую поддержку. Помимо фестивальных впечатлений, Нина отметила возможность посетить Помпеи и собор Андрея Первозванного в Амальфи. Ближайшие планы режиссера скромны: вылечить простуду, подхваченную в поездке, и снова съездить в Сущево, чтобы передать священнику программку с фестиваля и сувениры.

