Студент из Подмосковья получил миллион на проект для водителей

Студент университета «Дубна» Глеб Холодов получил грант в размере одного миллиона рублей от Фонда содействия инновациям на развитие проекта DriveXMate (DXM) — умного ассистента для повышения безопасности вождения, передает издание REGIONS.

Устройство, которое водители смогут самостоятельно установить в любой автомобиль, предлагает модульный подход: пользователь выбирает необходимые функции, включая удержание в полосе, распознавание дорожных знаков, умную парковку, сигнализацию и климат-контроль.

Ключевое преимущество разработки: отсутствие необходимости вмешательства в систему управления автомобилем. При ориентировочной стоимости полного комплекта в 30 тысяч рублей проект обещает стать доступной альтернативой штатным системам безопасности премиальных марок.

В ближайших планах студента и его наставника Вадима Харламова — расширение функционала и налаживание партнерских отношений с сообществом автолюбителей для тестирования и продвижения продукта.

Практическая ценность инновации заключается в демократизации технологий безопасности: даже владельцы автомобилей без продвинутых электронных систем смогут повысить уровень комфорта и снизить риск аварий.

