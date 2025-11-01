Студент из Уганды выступил в плавках на праздновании Дня народного единства в Брянске

В Брянске празднование Дня народного единства сопровождалось неоднозначным перформансом. Студент из Уганды, являющийс бодибилдером, устроил показательное выступление в плавках, приурочив его к государственному празднику, сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Mash.

Видеоролик с необычным номером быстро стал вирусным. На записи, сделанной в стенах филиала Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова, темнокожий атлет демонстрирует свою физическую форму на фоне тематического изображения, связанного с праздником 4 ноября. Мужчина эффектно позирует, выделяя рельефный пресс и проработанную мускулатуру.

По информации местных жителей, данный концертный номер был заранее согласован с организаторами официального мероприятия. Тем не менее, инцидент вызвал широкий общественный резонанс. Власти Брянской области отреагировали оперативно: администрация региона инициировала проверку по факту произошедшего для установления всех обстоятельств.

