Студентка Губернского колледжа вошла в число сильнейших молодых педагогов проекта «Флагманы образования»

Работа по указанному направлению проходила в рамках второй смены Всероссийского молодежного форума «Машук». В ней приняли участие 265 студентов педагогических направлений, молодых учителей и классных руководителей. В течение шести дней они разрабатывали социально значимые проекты.

В результате одним из победителей стала команда № 25, в состав которой вошла Логачева. Команда представила проект «Учи ИИ». Он направлен на поддержку молодых педагогов из малых городов, которые столкнулись с трудностями, приводящими к уходу из профессии.

Десять проектных команд, признанных победителями, получат наставническую поддержку.

