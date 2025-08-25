Студентка умерла после обследования КТ в больнице

В Бразилии после обследования компьютерной томографии (КТ) скончалась только что окончившая юридический факультет и поступившая в аспирантуру 22-летняя студентка Летисия Пол, сообщил «Московской комсомолец». Девушка умерла от анафилактического шока после введения контрастного вещества.

Обследование было назначено врачами для диагностики камней в почках и проводилось в больнице Альто-Вале. В момент введения йодсодержащего контраста у пациентки развилась стремительная аллергическая реакция. Несмотря на немедленные реанимационные действия медицинского персонала, спасти жизнь Летисии не удалось.

Тетя погибшей поделилась, что девушка была увлечена юриспруденцией и строила большие карьерные планы.

Медицинские эксперты объяснили, что тяжелые реакции на контрастные вещества встречаются у людей крайне редко — примерно в одном случае на 5-10 тыс. процедур. Большинство пациентов испытывают лишь временный дискомфорт, однако в исключительных ситуациях возможно критическое сужение дыхательных путей и резкое падение артериального давления.

