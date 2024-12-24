Студентка выбросила младенца в туалет придорожного кафе в Забайкалье, ребенок погиб

В Забайкальском крае произошел вопиющий случай, когда мать, по сути, собственными руками убила своего только что родившегося ребенка. Подробности сообщили в Telegram-канале регионального СУ СКР.

Со слов правоохранителей, в Карымском районе в одном из придорожных кафе посетителями было обнаружено тело грудничка без признаков жизни. Подозреваемую в содеянном нашли быстро и допросили. В результате чего выяснилось, что девушка после внезапных родов выбросила ребенка в туалет и попыталась скрыться.

«В правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении тела новорожденного на территории придорожного кафе в Карымском районе», — рассказали в ведомстве.

По данным, опубликованным на сайте «Чита.Ру», матерью новорождённого является 17-летняя студентка одного из читинских колледжей. Девушка находилась в междугороднем автобусе, когда у нее внезапно начались схватки. Во время остановки она успела добежать до туалета закусочной, где родила, а затем выбросила грудничка. Затем студентка вернулась в автобус, и он продолжил движение. По дороге в Читу автобус остановили сотрудники полиции и доставили в отдел для разбирательства.

Сотрудники правоохранительных органов начали расследование по факту умышленного лишения жизни матерью своего новорождённого ребенка.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье арестовали мужчину, который запер в доме жену с ребенком и угрожал убить их.